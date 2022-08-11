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10:24 11.08.2022

Заступник глави ОП Тимошенко повідомив про завершення спільних із Зеленським напрацювань щодо реалізації Плану відновлення та модернізації України

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Заступник глави ОП Тимошенко повідомив про завершення спільних із Зеленським напрацювань щодо реалізації Плану відновлення та модернізації України

Заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко повідомив про запуск онлайн-платформи, де в реальному часі відстежується стан об'єктів, що постраждали від війни в Україні.

У своєму телеграм-каналі в четвер уранці він також повідомив про фіналізацію спільних із президентом України Володимиром Зеленським напрацювань з реалізації Плану відновлення та модернізації.

"План відновлення України – Fast Recovery plan постійно в роботі… Щоденний діалог громадян з органами влади на місцях уже дає позитивний результат. Під час зустрічей із послами країн-партнерів презентуємо нашу ідею відбудови України, особливо критичної інфраструктури, яка вже потрібна", - написав Тимошенко.

Він назвав цю мету амбітною, але посильною. "Беремося за реалізацію всього задуманого, щоб громадяни змогли повернутися до своїх домівок, отримати всі необхідні послуги, а наші діти, як і раніше, відвідували улюблені садочки та школи", - резюмував Тимошенко.

Як повідомлялося, Fast Recovery plan – план відбудови України від наслідків повномасштабної війни – було представлено на розширеному засіданні президії Конгресу місцевої та регіональної влади при президентові України. Загальна сума для реалізації Fast recovery plan становить $17 млрд. Він передбачає відновлення 100% житлового фонду на деокупованих територіях, а також частини шкіл, садочків, лікарень та об'єктів ЖКГ, загалом понад 38 тис. об'єктів.

Теги: #тимошенко #відновлення

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