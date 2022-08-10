Україна та Швейцарія досягли домовленості про представлення українських інтересів на території РФ - МЗС України

Міністерство закордонних справ України проводить роботу із захисту інтересів громадян України, які перебувають на території РФ, зокрема громадян, незаконно вивезених із тимчасово окупованих російською армією територій, заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Як відомо, українські дипломатичні установи на території РФ відсутні. На доручення президента України МЗС досягло принципової домовленості із Швейцарією про представлення українських інтересів на території Росії. Вибір на користь Швейцарії був зроблений через її великий досвід виконання таких функцій і ми вдячні швейцарському уряду за готовність надати свої добрі послуги", - повідомив Ніколенко у коментарі, який оприлюднила пресслужба МЗС України.

Він зазначив, що модальності представлення Швейцарією інтересів України в РФ визначатимуться двосторонньою угодою. Водночас, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, згоду на представлення Швейцарією інтересів України в Росії має надати приймаюча сторона.