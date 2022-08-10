Плани оборони Естонії та Фінляндії мають бути об'єднані, вважають у Таллінні

Вступ Фінляндії до НАТО змінює потенційний бойовий простір регіону Балтійського моря, Таллінн пропонує Гельсінкі об'єднати плани оборони двох країн, повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур (Hanno Pevkur).

"Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО значно підтримує безпеку та стабільність всього євроатлантичного регіону. Приєднання Фінляндії змінює потенційний бойовий простір регіону Балтійського моря", - сказав Певкур на зустрічі в Гельсінкі з фінським колегою Антті Кайкконеном (Antti Kaikkonen).

"Ми маємо розглядати його як єдине ціле у планах оборони регіону, тобто як логічне продовження, плани оборони Естонії та Фінляндії мають бути об'єднані", - сказав Певкур, слова якого наводить Міноборони Естонії.

Певкур ознайомив колегу зі співпрацею країн Балтії у посиленні оборонного потенціалу регіону, найважливішим напрямом він назвав розвиток потужностей реактивних систем залпового вогню.

Міністри обговорили надання військової допомоги Україні та нову стратегічну концепцію НАТО, ухвалену на Мадридському саміті альянсу.