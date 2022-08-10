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20:02 10.08.2022

Офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції та Мінцифри модернізують систему моніторингу виконання Україною угоди про асоціацію з ЄС - Форсюк

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Офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції та Мінцифри модернізують систему моніторингу виконання Україною угоди про асоціацію з ЄС - Форсюк

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції та Міністерство цифрової трансформації працюють над модернізацією системи моніторингу виконання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, повідомила генеральний директор офісу Наталія Форсюк.

"На сьогодні ця система вже трохи архаїчна в плані того, що вона абсолютно не має зв'язку з реальним часом. На жаль, забюрократизовує процес. Тому що органи влади раз на три місяці звітують нам, після цього ми перевіряємо цю інформацію, після чого вона вручну вноситься до системи Пульс Угоди. У проєкті технічного завдання, яке ми... наразі активно опрацьовуємо... з Мінцифрою, у нас якраз є режим реального часу, де органи влади через систему представлятимуться свою звітність до урядового офісу. Ми або її прийматимемо, і вона в той же момент відображатиметься в Пульсі, або повертатимемо на доопрацювання, якщо недостатньо підтверджувальних документів. І, відповідно, усі зможуть бачити це у режимі реального часу", - розповіла Форсюк на засіданні парламентського комітету з питань інтеграції України до ЄС.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, голова комітету Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність") вважає, що оновлена система моніторингу виконання Угоди про асоціацію має фіксувати не лише прогрес, а й регрес у реалізації документа.

Климпуш-Цинцадзе також наголосила, що в Україні, як і в інших країнах, саме урядові структури відіграють основну роль у процесі адаптації законодавства до права Європейського Союзу та висловила сподівання на відповідні кроки Кабінету Міністрів. Водночас народний депутат наголосила, що Верховна Рада на цьому шляху також має проявляти активність, а не обмежуватися лише ухваленням постанов.

"Це добре, що ми ухвалили постанову (№7595 про деякі заходи щодо виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції). Це добре, що ми наразі працюємо над змінами до Регламенту ВР… Але ми з вами чудово розуміємо, щоб рухатися швидко, потрібна серйозна, системна, державна, інституційна машина, інституційний механізм реалізації євроінтеграційних завдань", - сказала голова комітету.

Вона також висловила сподівання на посилення інституційної спроможності її Комітету.

"Ми дуже розраховуємо, що в результаті ухваленої постанови (я вже направила лист спікеру парламенту) кількість штатних одиниць у секретаріаті нашого комітету збільшиться, щоб ми могли виконувати завдання, передбачені постановою", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Голова комітету також закликала уряд докласти зусиль до вирішення ще одного питання - офіційних перекладів актів права ЄС.

"Це для нас величезна системна проблема. Постановою, яку ухвалила ВР, передбачається не тільки наявність таблиць відповідності, а й офіційних перекладів. Очевидно, що Верховна Рада не може на себе взяти цю роботу", - наголосила народний депутат.

Теги: #єс #інтеграція #комітет

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