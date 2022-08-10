Держателі єврооблігацій "Укренерго" схвалили пропозицію про відстрочення виплат за ними на два роки - компанія

Державна НЕК "Укренерго", яка розмістила в листопаді минулого року під гарантії держави дебютні п'ятирічні "зелені" єврооблігації на $825 млн із дохідністю 6,875% та виплатою відсотків двічі на рік, отримала згоду держателів цих паперів на відстрочення та перенесення терміну їх погашення на два роки.

"Укренерго" повідомляє сьогодні, що отримала необхідні згоди від правочинних держателів її цінних паперів щодо письмового рішення про затвердження пропонованих змін, як описано в меморандумі про запит згоди від 28 липня 2022 року", – йдеться в повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі в середу.

"Укренерго" також повідомляє, що запропоновані зміни набудуть чинності, як очікується, 11 серпня.

Раніше цього дня про згоду держателів єврооблігацій відстрочити виплати та погашення за ними повідомив суверен – Україна, слідом і в спільному пакеті з пропозицією якого робила свій запит на згоду НЕК "Укренерго", а також ще один емітент під держгарантії – "Укравтодор", який також отримав схвалення власників його паперів.

Крім того, міжнародні партнери України в рамках G7 та Паризького клубу кредиторів заявили про готовність призупинити виплату боргу України до кінця 2023 року з можливістю продовження відстрочення ще на один рік. Вони також наполегливо закликали приватних кредиторів прийняти пропозицію України про відстрочення виплат за її єврооблігаціями та зміну умов за ВВП-варантами.