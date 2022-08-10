Держателі єврооблігацій "Укравтодору" схвалили пропозицію про відтермінування виплат за ними на два роки - компанія

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор"), що розмістило в червні минулого року під гарантії держави дебютні єврооблігації на $700 млн із погашенням у 2028 році зі ставкою 6,25%, отримало згоду держателів цих паперів на відтермінування виплат відсотків за ними та перенесення строку їх погашення на два роки.

"Укравтодор" повідомляє сьогодні, що він отримав необхідні згоди від правочинних держателів його цінних паперів щодо письмового рішення про затвердження пропонованих змін, як описано у меморандумі про запит згоди від 28 липня 2022 року", - йдеться у повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі у середу.

"Укравтодор" також повідомляє, що запропоновані зміни набудуть чинності, як очікується, 11 серпня.

Раніше цього дня про згоду держателів єврооблігацій відтермінувати виплати та погашення за ними повідомив суверен - Україна, слідом і у спільному пакеті з пропозицією якого робив свій запит згоди "Укравтодор".

Крім того, міжнародні партнери України в рамках G7 та Паризького клубу кредиторів заявили про готовність призупинити виплату боргу України до кінця 2023 року з можливістю продовження відтермінування ще на один рік. Вони також наполегливо закликали приватних кредиторів прийняти пропозицію України про відтермінування виплат за її єврооблігаціями та зміну умов щодо ВВП-варантів.

За даними на сайті Франкфуртської фондової біржі, вранці в середу єврооблігації "Укравтодору" котирувалися за ціною 15,9% від номіналу, що дещо нижче за котирування суверенних єврооблігацій того самого року погашення (близько 19,5%).