Україна планує проводити військові брифінги для комітету Конгресу США з безпеки – Єрмак

Україна планує проводити брифінги представників своїх Збройних сил для комітету Конгресу Сполучених Штатів Америки з безпеки, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як зазначив глава Офісу президента, головне, що на сьогодні Україна може протиставити російській тактиці затягування війни, – це досягнення успіхів на фронті.

"Умовою цих успіхів є своєчасна військова допомога наших партнерів", – розповів Єрмак.

У зв'язку з цим, за його словами, необхідно постійно тримати український порядок денний у топі серед західних партнерів.

"Це складно, але поки що нам це вдається... Приміром, на сьогодні стало практикою те, про що ми ще нещодавно лише починали говорити, - це щотижневі брифінги наших військових в Офісі президента, на які ми запрошуємо представників країн – міжнародних партнерів. Тому на сьогодні наші партнери не мають жодного запитання стосовно необхідного нам озброєння і термінів його постачання. Ми працюємо в дуже тісній координації", - сказав він.

"Далі ми плануємо поширення військових брифінгів на Комітет Конгресу США з безпеки. Вважаю, що це дуже важливо", - наголосив керівник ОП.

Як розповів Єрмак, наразі фактично щотижня відбувається його спільна з Головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним комунікація з радником американського президента з питань безпеки Джейком Салліваном та главою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

"Гадаю, в рамках одного з таких дзвінків незабаром до нас можуть долучитися і британські партнери", - сказав він.

Глава ОП також подякував депутатам Верховної Ради за підтримку його ініціативи щодо створення спеціальної комісії Верховної Ради з моніторингу та контролю за іноземною допомогою, яка надається Україні.

"Уже відбулося перше засідання. Наші депутати також досить активні в координації роботи з іноземними партнерами", - резюмував Єрмак.