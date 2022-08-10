Події

16:08 10.08.2022

Вибухи на Вінниччині могли бути наслідком вибухів у місцевому кар'єрі

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Вибухи на Вінниччині, про які повідомлялося раніше, могли бути наслідком вибуху в кар'єрі в Калинівській громаді, про який раніше попереджали місцеві ЗМІ.

Зокрема, видання "Вінниця.info" повідомляло, що 10 серпня у селі Писарівка в Калинівській громаді підриватимуть кар'єр. Як розповіли журналістам видання у Писарівській сільраді, відповідні роботи розпочалися о 9:00 і мали тривати до 15:00.

Раніше повідомлялося про вибухи на Вінниччині.

 

Теги: #вінниця #вибухи

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