Вибухи на Вінниччині могли бути наслідком вибухів у місцевому кар'єрі

Вибухи на Вінниччині, про які повідомлялося раніше, могли бути наслідком вибуху в кар'єрі в Калинівській громаді, про який раніше попереджали місцеві ЗМІ.

Зокрема, видання "Вінниця.info" повідомляло, що 10 серпня у селі Писарівка в Калинівській громаді підриватимуть кар'єр. Як розповіли журналістам видання у Писарівській сільраді, відповідні роботи розпочалися о 9:00 і мали тривати до 15:00.

Раніше повідомлялося про вибухи на Вінниччині.