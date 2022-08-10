Удар по Каховському мосту повністю вивів його з ладу - ОК "Південь"

В Оперативному командуванні "Південь" повідомляють про виведення з ладу мосту в районі Каховської гідроелектростанції на окупованій частині Херсонщини.

"Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве", - повідомляється у зведенні станом на 11:00 середи на сторінці ОК Південь" у середу.

Як повідомлялося, українські військові в ніч на понеділок завдали ударів по Антонівському та Каховському мостах на території тимчасово зайнятої окупантами Херсонщини. Про стан Каховського мосту після удару не повідомлялося.