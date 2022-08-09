Понад 114 орендних аукціонів заплановано на серпень – ФДМ

На серпень заплановано понад 114 аукціонів з оренди державного майна, повідомила пресслужба Фонду держмайна (ФДМ).

"Наразі гарантійні внески знижено до розміру одного місячного платежу, й розпочати власну справу можна без значних стартових витрат. Для релокованих компаній також діють пільги: отримати приміщення можна лише за 1 грн/кв. м протягом перших шести місяців оренди", – наводяться у пресрелізі слова в.о. голови ФДМУ Ольги Батової.

За даними відомства, кількість об'єктів на орендному порталі ФДМ перевищила 5,6 тис.