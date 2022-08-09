Шмигаль закликає світ вплинути на Росію, щоб її військові залишили ЗАЕС, прилеглі території та Енергодар

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликає світ вплинути на Росію, щоб її військові негайно залишили територію Запорізької атомної електростанції, прилеглі території та місто Енергодар.

"Мінування найбільшої в Європі атомної електростанції та провокаційні обстріли, що здійснюються російськими військами, мають отримати відповідну оцінку. Росія має набути статусу держави-спонсора тероризму", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр зазначив, що про це влада говорить з усіма партнерами і насамперед зі США, де така ініціатива вже отримала підтримку Конгресу.

"Від імені уряду також хочу закликати світ вплинути на Росію, щоб її військові негайно залишили територію атомної станції, прилеглі території та місто Енергодар. Тому що наслідки потенційної катастрофи відчує не лише Україна, а й увесь світ", - наголосив прем'єр.