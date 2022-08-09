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15:05 09.08.2022

Є-чергу мають намір запровадити на пунктах пропуску на кордоні у Львівській області – заступник голови ОВА

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Є-чергу мають намір запровадити на пунктах пропуску на кордоні у Львівській області – заступник голови ОВА

На пунктах пропуску у Львівській області планують запровадити е-чергу та облаштувати майданчики тимчасового відстою для вантажівок, повідомив заступник голови обласної військової адміністрації Юрій Бучко.

"Зараз в Україні запущено єдиний пілотний проєкт - це в Закарпатській області. Там вона (е-черга – Інтерфакс-Україна) працює у тестовому режимі. Наступним об'єктом, напевно, буде "Краківець", - сказав він на брифінгу у медіа-центрі" Україна" у понеділок.

За словами Бучка, на кожному пункті пропуску в області будують майданчики для відстою вантажних транспортних засобів, що є першим кроком для електронної черги.

"Машина заїжджає, отримує квиток, вона має вже свій номер, на табло при виїзді буде видно, коли слід виїжджати. Але це поки що лише плани. Зараз ми робимо місця для відстою, які надалі служитимуть майданчиками для електронної черги", – уточнив він.

Як зазначив заступник голови ОВА, е-черга буде платною. При цьому він висловив припущення, що на пункті пропуску "Краківець" вона почне працювати восени поточного року.

Джерело: https://youtu.be/yXDomku6Xe0

Теги: #транспорт #львівська_область #е_черга

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