ЄС знову засудив дії РФ на Запорізькій АЕС, закликавши вивести війська з усієї території України

Європейський Союз знову засудив дії Росії на Запорізькій АЕС, які можуть призвести до негативних наслідків, та закликав вивести війська з усієї української території.

Про це у вівторок у Брюсселі на брифінгу заявив представник Європейської комісії Петер Стано.

"Європейський Союз чітко засудив дії Росії в і навколо Запорізької атомної станції. Це ще один приклад презирства Росією не лише міжнародного права, а й, зокрема, правил безпеки в ядерній сфері. Ці дії можуть потенційно призвести до ризику негативних наслідків", - констатував він.

Нагадавши, що високий представник ЄС Жозеп Боррель уже засудив дії росіян, Стано знову заявив, що ЄС "засуджує дії РФ і закликає Росію почати поводитися відповідно до міжнародного права, вийти не лише з цієї атомної станції, яку вони окупували незаконно, а й з усієї території України, вивести свої війська та припинити незаконну агресію проти України".

Водночас у Єврокомісії не стали коментувати можливі "атомні" санкції у зв'язку із ситуацією навколо Запорізької АЕС.

"Ми готові обговорювати подальші санкції у світлі розвитку ситуації, але, як завжди, ми не коментуємо можливі майбутні заходи до того, як їх буде ухвалено. Тому я не можу говорити на цю тему наразі", - сказала представник ЄК Аріанна Подеста.