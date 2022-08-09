З окупованих районів Харківщини евакуювали ще понад 800 осіб – голова обладміністрації

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про успішну евакуацію ще 809 жителів тимчасово окупованих територій Харківської області, 243 з яких – діти.

"Зараз усі вони перебувають у безпечних місцях, отримали необхідну медичну допомогу та психологічну підтримку", - написав Синєгубов у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Він подякував причетним до евакуації служби, представникам місцевого самоврядування, поліцейським, психологам ДСНС, медикам, працівникам обладміністрації, волонтерам. Саме завдяки нашим спільним зусиллям жителям Харківської області вдалося повернутись під українські прапори", - додав Синєгубов.