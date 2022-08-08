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20:46 08.08.2022

Amnesty International та CBS News завдали несправедливого інформудару по Україні синхронно з російською пропагандою, але брехня жодним чином не вплинула на постачання зброї - Кулеба

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Звіт Amnesty International про українську армію та фільм телеканалу CBS News про нібито продаж західної зброї завдали несправедливого інформаційного удару по Україні абсолютно синхронно з російською пропагандою, але брехня жодним чином не вплинула на постачання зброї і не підірвала високий рівень довіри між Україною та партнерами, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Я не знаю, чи маніпулятивний звіт Amnesty і брехливий фільм CBS, які вийшли майже одночасно, пов'язані з російським урядом. Але я точно знаю, що обидві організації та автори цих бездоказових "шедеврів" завдали несправедливого і нічим не спровокованого інформаційного удару по Україні абсолютно синхронно з російською пропагандою", - написав Кулеба на своїй сторінці у фейсбуці.
Водночас він додав, що вибачення Amnesty і CBS "не менш недолугі, ніж їхня причина". "Amnesty написала лист журналістам із серії "ми позицію не змінюємо, але вибачте, якщо завдали вам страждань". CBS визнали, що все перекрутили, видалили фільм та пообіцяли його змінити. Але примудрилися навіть у вибаченні напустити туману про постачання зброї. Нас такі вибачення категорично не влаштовують. Крім того, шкода вже завдана. Хто буде відповідати за неї?", - наголосив міністр.
Зокрема, Кулеба заявив, що Україна очікує від CBS внутрішнього розслідування та "публічного з'ясування, хто допустив в ефір російську пропаганду та з якою метою". Також від Amnesty Україна очікує, що організація вибачиться "не лише за біль, завданий українцям, а й за зґвалтування правди і реальності цієї війни".
"Але є і гарні новини. Вся ця брехня наразі не досягає цілей. Жоден партнер чи організація у спілкуванні з Україною не озвучували закидів, подібних до маніпуляцій Amnesty чи CBS. І ця брехня жодним чином не вплинула на постачання зброї і не підірвала високий рівень довіри між Україною та партнерами. Партнери чудово знають, де, скільки, чого передали і як це використовується. На щастя, інформацію вони отримують не від Amnesty та CBS", - заявив Кулеба.
Глава МЗС наголосив, що команда президента України продовжує системну роботу з протидії російським маніпуляціям, але це "битва, в якій ніколи не вдасться перемогти раз і назавжди", тому потрібно об'єднувати всі зусилля.
"До вас три прохання: зберігаємо спокій і тримаємо стрій; нагадуємо в соцмережах, у контактах із журналістами та експертами, з простими громадянами інших країн, що Україна потребує більше зброї для перемоги; не поширюємо брехню про Україну, навіть якщо вона емоційно спокуслива, а поширюємо офіційну інформацію від уряду України та її партнерів", - закликав міністр.
Раніше телеканал CBS News оприлюднив "документальний фільм", у якому Україну було звинувачено в продажу західного озброєння на чорному ринку. Згодом телеканал заявив, що зазначений матеріал тимчасово не просуватиметься у соціальних мережах, його буде доопрацьовано й оновлено.

Теги: #amnesty #зброя #кулеба #cbs

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