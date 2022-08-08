Події

19:58 08.08.2022

Покупець українського зерна в Лівані відмовився приймати вантаж – посольство

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Покупець українського зерна, яке було відправлено судном Razoni, відмовився приймати вантаж, повідомляє посольство України в Лівані.
"Згідно з інформацією, наданою вантажовідправником українського зерна на борту Razoni, покупець у Лівані відмовився приймати вантаж через затримки з доставкою (понад п’ять місяців)", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.
Зазначено, що тепер відправник вантажу шукає нового покупця в Лівані або будь-якій іншій країні.
Як повідомлялося, 22 липня у Стамбулі на пропозицію ООН Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".
У рамках реалізації домовленостей із вантажем української кукурудзи було відправлено чотири судна з більш ніж 80 тис. тонн кукурудзи: Razoni, Navi Star, Rojen та Polarnet.

Теги: #зерно #вантаж #ліван

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