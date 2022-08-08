Мінування Запорізької АЕС та обстріл цього об'єкта мають усі ознаки ядерного тероризму з боку Росії - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що мінування Запорізької атомної електростанції та обстріл цього об'єкта окупантами мають усі ознаки ядерного тероризму з боку Росії.

"Мінування Запорізької атомної електростанції та обстріли цього об'єкта окупантами мають усі ознаки ядерного тероризму з боку Росії. Весь світ має об'єднатися для того, щоб запобігти катастрофі. Розраховуємо на підтримку партнерів, щоб якнайшвидше зупинити агресора", - написав Шмигаль за результатами зустрічі з послом США в Україні Бріджит Брінк.

Також сторони обговорили подальші кроки щодо посилення економічної та військової стійкості України.

"Розповів про підготовку до найважчого в історії Європи опалювального сезону.

Розраховуємо на всебічне сприяння партнерів у закупівлі Україною додаткових обсягів газу", - написав прем'єр.

Крім того, він поінформував американських партнерів про зусилля уряду щодо створення нової програми з Міжнародним валютним фондом.

"Відзначив необхідність посилення санкційного тиску на агресора, визнання Росії державою-спонсором тероризму та ухвалення відповідного законодавства для конфіскації заморожених активів Росії та їх передачі на відновлення України", - підсумував Шмигаль.