За час посиленої комендантської години в Миколаєві зловили п'ятьох осіб, які перебували в розшуку, – голова ОВА

За час посиленої комендантської години в Миколаєві було спіймано п'ятьох осіб, які перебували в розшуку, загалом за цей період розпочато близько 20 кримінальних проваджень, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Перепрошую за незручності, які були на вихідних, проте це було того варте. Близько 20 зареєстрованих проваджень. Упіймали п'ятьох осіб, які були в розшуку. Знайшли обладнання, яке створювало фейкові акаунти, тощо", - сказав Кім у відеозверненні у понеділок.

Голова ОВА зазначив, що також вдалося "розібратися" з однією групою, яка "тепер не заважатиме".

При цьому він наголосив, що за час посиленої комендантської години в місті "ніхто нікого не розстріляв".

"Російськомовні не розстріляні. Нічого не заміноване. Ніхто не нападав ні на Баштанку, ні на Миколаїв... Усе нормально, працюємо далі", - підсумував він.

Як повідомлялося, на території Миколаєва з 23:00 п'ятниці, 5 серпня, до 5:00 понеділка, 8 серпня, діяла комендантська година з відповідними обмеженнями.