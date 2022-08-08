Події

13:32 08.08.2022

За час посиленої комендантської години в Миколаєві зловили п'ятьох осіб, які перебували в розшуку, – голова ОВА

1 хв читати
За час посиленої комендантської години в Миколаєві зловили п'ятьох осіб, які перебували в розшуку, – голова ОВА

За час посиленої комендантської години в Миколаєві було спіймано п'ятьох осіб, які перебували в розшуку, загалом за цей період розпочато близько 20 кримінальних проваджень, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Перепрошую за незручності, які були на вихідних, проте це було того варте. Близько 20 зареєстрованих проваджень. Упіймали п'ятьох осіб, які були в розшуку. Знайшли обладнання, яке створювало фейкові акаунти, тощо", - сказав Кім у відеозверненні у понеділок.

Голова ОВА зазначив, що також вдалося "розібратися" з однією групою, яка "тепер не заважатиме".

При цьому він наголосив, що за час посиленої комендантської години в місті "ніхто нікого не розстріляв".

"Російськомовні не розстріляні. Нічого не заміноване. Ніхто не нападав ні на Баштанку, ні на Миколаїв... Усе нормально, працюємо далі", - підсумував він.

Як повідомлялося, на території Миколаєва з 23:00 п'ятниці, 5 серпня, до 5:00 понеділка, 8 серпня, діяла комендантська година з відповідними обмеженнями.

Теги: #миколаїв #затримання #розшук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:41 06.08.2022
Унаслідок нічних російських обстрілів Миколаєва важких поранень зазнали дві людини, пошкоджено житлові будівлі – Миколаївська АВА

Унаслідок нічних російських обстрілів Миколаєва важких поранень зазнали дві людини, пошкоджено житлові будівлі – Миколаївська АВА

20:17 05.08.2022
У результаті обстрілу Миколаєва одна людина загинула, ще 22 поранені

У результаті обстрілу Миколаєва одна людина загинула, ще 22 поранені

18:29 05.08.2022
У Миколаєві з 23:00 п'ятниці до 5:00 понеділка вводиться комендантська година - голова ОВА

У Миколаєві з 23:00 п'ятниці до 5:00 понеділка вводиться комендантська година - голова ОВА

17:06 05.08.2022
Питання можливості розблокування експорту зерна з портів Миколаєва вирішиться терміном до місяця – мер Кім

Питання можливості розблокування експорту зерна з портів Миколаєва вирішиться терміном до місяця – мер Кім

16:08 05.08.2022
Російські окупанти вдень обстріляли житлові квартали Корабельного району Миколаєва, дуже велика площа ураження, значні руйнування та жертви - мер

Російські окупанти вдень обстріляли житлові квартали Корабельного району Миколаєва, дуже велика площа ураження, значні руйнування та жертви - мер

15:47 05.08.2022
Понад 10 людей постраждали внаслідок обстрілу Миколаєва, є загиблі - Кім

Понад 10 людей постраждали внаслідок обстрілу Миколаєва, є загиблі - Кім

13:57 05.08.2022
У Миколаєві з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня впроваджують комендантську годину – голова ОВА

У Миколаєві з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня впроваджують комендантську годину – голова ОВА

08:47 04.08.2022
На Одещині викрито начальника митного поста, який вимагав хабарі з експортерів зернових під час блокади українських портів

На Одещині викрито начальника митного поста, який вимагав хабарі з експортерів зернових під час блокади українських портів

07:04 04.08.2022
У Миколаєві пролунали потужні вибухи, заздалегідь пошкоджено житлові будинки

У Миколаєві пролунали потужні вибухи, заздалегідь пошкоджено житлові будинки

06:59 03.08.2022
У Миколаєві зруйновано супермаркет та виникла пожежа після ранкових вибухів та "прильотів"

У Миколаєві зруйновано супермаркет та виникла пожежа після ранкових вибухів та "прильотів"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ексміністру оборони Єжелю висунуто підозру за укладання "Харківських угод" на користь РФ - ДБР

Стефанчук: До 29 серпня євроінтеграційні законопроєкти повинні мати таблиці відповідності директивам ЄС

Російські окупанти заявили про готовність підірвати заміновану Запорізьку АЕС

Над Одещиною збили російську ракету

Унаслідок ворожого ранкового обстрілу Харкова одна людина загинула, одна дістала поранень

ОСТАННЄ

РФ відкрито перейшла до ядерного шантажу на ЗАЕС - Подоляк

Зеленский предлагает передать местное руководство ряда населенных пунктов Донецкой области в городские военные администрации

Зеленський пропонує передати місцеве керівництво низкою населених пунктів Донеччини до міських військових адміністрацій

В Україні зараз визначається конфігурація Європи на наступні 50-100 років – Подоляк

Фонд "Східна Європа" запускає програму "Безпечна школа" з обладнання укриттів у 20 закладах освіти у трьох областях та Києві - президент Фонду

Перший заступник глави МВС: За фактами колаборації з ворогом розслідують понад 1 тисячу справ

Ексміністру оборони Єжелю висунуто підозру за укладання "Харківських угод" на користь РФ - ДБР

Стефанчук про заяву російських окупантів щодо готовності підірвати ЗАЕС: Світ має усвідомлювати наслідки дій терористів та відреагувати

Окупанти посилюють тиск на місцеве населення захоплених ними територій України – ГУР МО

Стефанчук: До 29 серпня євроінтеграційні законопроєкти повинні мати таблиці відповідності директивам ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА