Зеленський зустрівся з американською актрисою Джессікою Честейн

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із американською актрисою Джессікою Честейн.

"Американська акторка Джессіка Честейн сьогодні в Україні. Для нас такі візити відомих людей надзвичайно цінні. Завдяки цьому світ іще більше чутиме, знатиме та розумітиме правду про те, що відбувається в нашій країні. Дякую за підтримку!", - написав Зеленський у телеграм-каналі в неділю ввечері.

Раніше повідомлялося, що Честейн приїхала до Києва, де побувала у дитячій лікарні "Охматдит". Окрім цього, актриса планує поїхати в Ірпінь.