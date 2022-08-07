Події

19:31 07.08.2022

Ізраїль та Єгипет чекають на відповідь "Ісламського джихаду" на пропозицію про перемир'я

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Влада Ізраїлю і Єгипту, який виступає як посередник, чекають відповіді палестинського угруповання "Ісламський джихад" на пропозицію про перемир'я, повідомляє в неділю The Jerusalem Post.

План передбачає, що перемир'я набуде чинності о 20.00 за місцевим часом у неділю.

Газета зазначає, що ізраїльська сторона дала згоду на такий план. Відповіді "Ісламського джихаду" поки немає. Більше того, палестинські бойовики продовжують запускати ракети у секторі Гази у бік Ізраїлю.

Ізраїль у п'ятницю розпочав операцію проти "Ісламського джихаду" в секторі Гази та ліквідував кількох командирів бойовиків. За повідомленнями ЗМІ, ізраїльське командування вважає, що в рамках операції вже виконало основну частину поставлених завдань.

Теги: #ізраїль #плани #перемиря #палестинці

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