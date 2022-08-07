Події

14:33 07.08.2022

Зеленський обговорив ядерний тероризм РФ на ЗАЕС з президентом Євроради

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Зеленський обговорив ядерний тероризм РФ на ЗАЕС з президентом Євроради

Президент України Володимир Зеленський обговорив ядерний тероризм Росії та дії російських окупантів на Запорізькій АЕС з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

"Поговорили з президентом Євроради Шарлем Мішелем. Розповів йому про обстановку на полі бою, зокрема на Запорізькій АЕС. Російський ядерний терор вимагає рішучішої відповіді від міжнародної спільноти – санкцій на російську атомну галузь і ядерне паливо", - написав Зеленський у твіттері в неділю.

За його словами, під час розмови було позитивно оцінено початок експорту українського зерна морським шляхом.

"Скоординували підготовку до саміту Кримської платформи та інших заходів. Наголосив на важливості якнайшвидшого розблокування пакету макрофінансової допомоги для України", - підсумував Зеленський.

Теги: #зеленський #мішель

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