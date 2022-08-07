Ворог втратив за добу 300 людей особового складу та 30 одиниць техніки - Генштаб

За добу ворог втратив 300 людей особового складу, 3 танки, 3 артсистеми, 6 БПЛА і 18 одиниць іншої техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.08 орієнтовно становлять: особового складу – близько 42 230 (+300) людей ліквідовано, танків ‒ 1805 (+3) од., бойових броньованих машин ‒ 4055 (+4) од., артилерійських систем – 958 (+3) од., РСЗВ - 260 (+0) од., засоби ППО – 132 (+5) од., літаків – 223 (+0) од., вертольотів – 191 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 750 (+6), крилатих ракет – 182 (+0), кораблів/катерів - 15 (+0) од, автомобільної техніки і автоцистерн - 2978 (+8) од., спеціальної техніки – 86 (+1)", – йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.