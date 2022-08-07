Події

11:42 07.08.2022

Другий караван суден "зернової ініціативи" зі 170 тис. тонн агропродукції вийшов з українських портів

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Другий караван суден "зернової ініціативи" зі 170 тис. тонн агропродукції вийшов з українських портів

Другий караван із чотирьох суден у рамках Стамбульської зернової ініціативи вийшов з українських портів у неділю вранці, сумарний обсяг тоннажу зріс майже до 170 тис. тонн, серед вантажів, крім кукурудзи, з'явилася соняшникова олія і насіння соняшника.

"З портів "Одеса" і "Чорноморськ" вийшов другий караван з українським продовольством – три судна з Чорноморська і ще одне з Одеси. На борту 4 балкерів Mustafa Necati, Star Helena, Glory і Riva Wind майже 170 тис. тонн агропродукції", – повідомила Адміністрація морських портів України в Facebook.

За інформацією Міноборони Туреччини в Твіттері, судно Riva Wind прямує в Іскендерун із 44 тис. тонн кукурудзи, Mustafa Necati – в Італію з 6 тис. тонн соняшникової олії, Star Helena – в Китай з 45 тис. тонн насіння соняшника і Glory – у Стамбул із 66 тис. тонн кукурудзи.

"Судна стоятимуть на якорі на північ від Стамбула і будуть проінспектовані спільним координаційним центром", – уточнило Міноборони Туреччини.

Як повідомлялося, 22 липня в Стамбулі за пропозицією ООН Україна, Туреччина і Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали ініціативу про безпечне транспортування зерна і продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний".

У рамках реалізації домовленостей із вантажем української кукурудзи вже було відправлено 4 судна з понад 80 тис. тонн кукурудзи: Razoni, Navi Star, Rojen і Polarnet.

Теги: #зерно #експорт #олія

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