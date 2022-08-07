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07:43 07.08.2022

ОАЕ та низка країн виступили з ініціативою скликання РБ ООН у зв'язку із ситуацією в секторі Гази

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ОАЕ та низка країн виступили з ініціативою скликання РБ ООН у зв'язку із ситуацією в секторі Гази

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) спільно з Китаєм, Францією, Ірландією та Норвегією виступили з ініціативою щодо проведення у понеділок закритого засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку із загостренням ситуації в секторі Гази, повідомило інформагентство ОАЕ WAM.

У заяві представника МЗС ОАЕ висловлюється "глибоке занепокоєння у зв'язку із нинішньою ескалацією", а також міститься заклик "виявляти максимальну стриманість, щоб не допустити втягування на новий рівень насильства та нестабільності".

У зв'язку з цим "ОАЕ, як член Ради Безпеки ООН, подали запит разом із Китаєм, Францією, Ірландією та Норвегією щодо проведення закритого засідання Ради наступного понеділка для обговорення поточних подій і шляхів підтримки міжнародних зусиль щодо досягнення всеосяжного та справедливого миру", повідомляє агентство, посилаючись на МЗС.

У п'ятницю армія Ізраїлю розпочала операцію "Світанок" проти палестинського угруповання "Ісламський джихад" у секторі Гази. Військові завдають ударів по анклаву, із сектора Гази запускають ракети по Ізраїлю.

Ізраїль завдав серію авіаударів по сектору Гази в суботу, а палестинські ракетні обстріли півдня Ізраїлю тривають уже другий день, що викликає побоювання щодо ще однієї серйозної ескалації близькосхідного конфлікту.

Ізраїльські військові повідомили в суботу ввечері, що із сектора по території Ізраїлю було випущено близько 450 ракет, 350 з яких потрапили до Ізраїлю, але майже всі були перехоплені ізраїльською системою протиракетної оборони "Залізний купол". Двоє людей отримали легкі осколкові поранення.

Міністерство охорони здоров'я Гази повідомило, що нині у Гази загинуло 24 особи, зокрема шестеро дітей.

 

Теги: #оае #ситуація #радбез_оон #сектор_гази

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