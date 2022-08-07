На південному напрямку за добу ЗС України знищили 72 окупанти та 4 ЗРС С-300

Минулої доби суботи, 6 серпня, в зоні Оперативного командування "Південь" знищено 72 окупанти, 4 зенітно-ракетні системи С-300 та інша бойова техніка противника.

За інформацією ОК, українською штурмовою авіацією з додаванням тактичного бомбардувальника, винищувачів та гелікоптерів протягом бойового дня завдано 9 ударів по 3 опорних пунктах, по 4 скупченнях ворога, озброєння та техніки, по одному складу боєприпасів та радіолокаційної станції.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 200 вогневих завдань, зокрема по силам протиповітряної оборони противника. Підтверджено знищення 4 зенітно-ракетних систем С-300 та зенітно-ракетного гарматного комплексу "Панцир-С1", 122-ммгау -розвідника, броньованої та автомобільної техніки. Знищено ще один польовий склад боєприпасів, а "довга армія скорочена на 72 рашисти", – сказано у зведенні.

В ОК зазначили, що остаточні втрати ворога дорозвідуються.