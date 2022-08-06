Події

22:05 06.08.2022

У суботу окупанти кілька разів обстріляли дві прикордонні громади Криворізького району

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У суботу окупанти кілька разів обстріляли дві прикордонні громади Криворізького району

Упродовж суботи, 6 серпня, окупаційні війська Росії кілька разів обстріляли прикордонні території Широківської та Зеленодольської громад Криворізького району, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Зокрема, після атаки з "Градів" у Зеленодольській ТГ пошкоджено лінію електропередач. Крім цього, в результаті обстрілу спалахнув очерет та поле із сухими залишками пшениці, загальна площа пожежі – близько 4 га. Ніхто не постраждав.

"Вдень стало відомо, що після нічного обстрілу Нікополя, крім трьох чоловіків, також постраждала жінка 1971 року народження. У неї осколкові поранення ніг", – зазначив Лукашук.

За його словами, в інших районах області упродовж дня було тихо.

 

Теги: #зведення #дніпропетровська_область

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