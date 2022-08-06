За перший тиждень обов'язкової евакуації цивільного населення з Донбасу вивезено понад дві тисячі людей

За перші 7 днів реалізації обов'язкової евакуації цивільного населення з Донбасу вивезено понад 2 тис. людей, зокрема дітей і маломобільних громадян, повідомили у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Розпочалась обов’язкова евакуація цивільного населення з Донеччини, оголошена Урядом. За перший тиждень евакуйовано понад 2 тис. громадян, серед яких жінки, діти, літні та маломобільні люди. Дехто з громадян евакуюється навіть зі своїми домашніми улюбленцями", – йдеться у повідомленні міністерства в телеграм-каналі в суботу ввечері.

Крім того, у відомстві повідомили про ще трьох українських дітей харків'янки Любові Бобро, яких змогли вивезти з Росії.

"Загалом на сьогодні в Україну повернуто 50 дітей, незаконно вивезених до РФ", - наголосили в Мінреінтеграції.