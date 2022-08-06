Події

21:50 06.08.2022

За перший тиждень обов'язкової евакуації цивільного населення з Донбасу вивезено понад дві тисячі людей

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За перші 7 днів реалізації обов'язкової евакуації цивільного населення з Донбасу вивезено понад 2 тис. людей, зокрема дітей і маломобільних громадян, повідомили у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Розпочалась обов’язкова евакуація цивільного населення з Донеччини, оголошена Урядом. За перший тиждень евакуйовано понад 2 тис. громадян, серед яких жінки, діти, літні та маломобільні люди. Дехто з громадян евакуюється навіть зі своїми домашніми улюбленцями", – йдеться у повідомленні міністерства в телеграм-каналі в суботу ввечері.

Крім того, у відомстві повідомили про ще трьох українських дітей харків'янки Любові Бобро, яких змогли вивезти з Росії.

"Загалом на сьогодні в Україну повернуто 50 дітей, незаконно вивезених до РФ", - наголосили в Мінреінтеграції.

 

Теги: #україна #евакуація #донбас

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