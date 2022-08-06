Події

12:46 06.08.2022

Ціна розриву Росії з міжнародним порядком буде дуже високою — Боррель

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Ціна розриву Росії з міжнародним порядком буде дуже високою — Боррель

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель прогнозує значні наслідки для РФ за протидію міжнародному порядку.

"Санкції ... затискають Путіна (президент РФ Володимир Путін - ІФ) в лещатах, які поступово затягуються. Ціна розриву Росії з міжнародним порядком буде дуже високою", - написав Боррель у твіттері.

Він також зазначив, що без санкцій РФ "отримала б свій пиріг і з'їла б його".

 

Теги: #санкції_рф #боррель

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