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12:31 06.08.2022

СБУ повідомила про ліквідацію агентурної мережі РФ поблизу східного фронту

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СБУ повідомила про ліквідацію агентурної мережі РФ поблизу східного фронту

Служба безпеки України припинила діяльність російської агентурної мережі, яка збирала розвіддані про дислокацію і переміщення підрозділів Збройних сил України в Слов'янську, Краматорську та Покровському районі Донецької області.

Як повідомляється на сайті спецслужби в суботу, зловмисники інформували агресора про наслідки ворожих ракетно-бомбових ударів та артилерійських обстрілів регіону, а також про масштаб руйнувань житлових будинків і об'єктів цивільної інфраструктури.

"Одним зі "зв'язкових" російських агентів був представник окупаційної адміністрації Росії. Ним виявився "чиновник" т.зв. "верховного суду ДНР", причетний до переслідування і незаконних ув'язнень українців на тимчасово окупованій території Донбасу. За даними слідства, до складу ворожої агентурної мережі входило 6 місцевих жителів, завербованих спецслужбами Росії після початку її повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, для збору розвідінформації зловмисники самостійно проводили візуальне спостереження за місцезнаходженням і переміщенням українських військ. Отримані дані передавали загарбникам через спеціально створені інтернет-платформи у вигляді координат на електронних картах з підтверджувальними матеріалами фото-, відеофіксації.

Крім того, під час проведення слідчо-оперативних дій у Покровському районі затримано прокремлівського агітатора, який поширював в інтернеті пропагандистські публікації, в яких виправдовував збройну агресію РФ проти України. Водночас він використовував власний аккаунт у російських соцмережах.

Наразі всім затриманим оголошено про підозри в скоєнні злочинів проти державної безпеки України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теги: #сбу #агентура

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