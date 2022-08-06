Події

10:08 06.08.2022

Нічні удари по Харківській області завдавали з Бєлгородської області РФ, кілька ракет вибухнули на місці – Синєгубов

1 хв читати
Нічні удари по Харківській області завдавали з Бєлгородської області РФ, кілька ракет вибухнули на місці – Синєгубов

Російські окупаційні війська в ніч на неділю завдали ракетних ударів по Харкову і Харківському району, постраждала виключно цивільна інфраструктура, повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

"Вдарили по Слобідському району Харкова, горіла покрівля одноповерхової нежитлової будівлі. Зафіксовано влучання ракет на території об'єкта інфраструктури в Індустріальному районі. Через кілька хвилин окупанти вдарили ракетою по населеному пункту Харківського району. У прилеглих нежитлових приміщеннях, біля яких упав снаряд, вибило вікна. Жертв та постраждалих немає", – написав Синєгубов в телеграм-каналі.

Він повідомив, що ракети були випущені з території Бєлгородської області РФ, але до території України долетіли не всі. "За даними військових, кілька ракет не захотіли залишати рідний Бєлгород і вибухнули на території Росії", – зазначив голова обладміністрації.

"Не видаючи військову таємницю: сьогодні на Харківщині не долетіли "за призначенням" немало "подарунків" від росіян. За що вкотре дякуємо нашим ЗСУ!", – додав Синєгубов.

 

Теги: #війна #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:26 06.08.2022
На місці нічного удару по Харкову виявлено фрагменти ракети С-300 – прокуратура

На місці нічного удару по Харкову виявлено фрагменти ракети С-300 – прокуратура

09:41 06.08.2022
Унаслідок нічних російських обстрілів Миколаєва важких поранень зазнали дві людини, пошкоджено житлові будівлі – Миколаївська АВА

Унаслідок нічних російських обстрілів Миколаєва важких поранень зазнали дві людини, пошкоджено житлові будівлі – Миколаївська АВА

09:23 06.08.2022
Окупанти втратили в Україні за добу близько 250 військових, 10 танків і 4 засоби ППО – Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили в Україні за добу близько 250 військових, 10 танків і 4 засоби ППО – Генштаб ЗСУ

09:06 06.08.2022
Ювенальні прокурори: 361 дитина загинула в результаті збройної агресії РФ в Україні, понад 702 – поранено

Ювенальні прокурори: 361 дитина загинула в результаті збройної агресії РФ в Україні, понад 702 – поранено

08:37 06.08.2022
За добу поліція задокументувала 15 фактів руйнувань житла та інших об'єктів через ворожі обстріли на Харківщині

За добу поліція задокументувала 15 фактів руйнувань житла та інших об'єктів через ворожі обстріли на Харківщині

21:58 05.08.2022
Харківська область отримала партію вакцин Pfizer від коронавірусу, очікується надходження вакцин Janssen

Харківська область отримала партію вакцин Pfizer від коронавірусу, очікується надходження вакцин Janssen

19:15 05.08.2022
Штурм окупантами Мар'їнки відбито, їх наступ на Авдіївку та Піски був безуспішним

Штурм окупантами Мар'їнки відбито, їх наступ на Авдіївку та Піски був безуспішним

16:08 05.08.2022
Російські окупанти вдень обстріляли житлові квартали Корабельного району Миколаєва, дуже велика площа ураження, значні руйнування та жертви - мер

Російські окупанти вдень обстріляли житлові квартали Корабельного району Миколаєва, дуже велика площа ураження, значні руйнування та жертви - мер

15:47 05.08.2022
Понад 10 людей постраждали внаслідок обстрілу Миколаєва, є загиблі - Кім

Понад 10 людей постраждали внаслідок обстрілу Миколаєва, є загиблі - Кім

14:32 05.08.2022
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали 39 сільгосппідприємств, вигоріло понад 180 га пшениці - Синєгубов

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали 39 сільгосппідприємств, вигоріло понад 180 га пшениці - Синєгубов

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти втратили в Україні за добу близько 250 військових, 10 танків і 4 засоби ППО – Генштаб ЗСУ

Окупанти пішли у наступ на Авдіївському та Бахмутському напрямках

Зеленський: Обстріли окупантами Запорізької АЕС – злочин і акт терору

Продовольчу кризу можна подолати, якщо всі умови щодо безпеки зернової ініціативи буде виконано – Зеленський

У результаті обстрілу Миколаєва одна людина загинула, ще 22 поранені

ОСТАННЄ

Окупанти збирають дані пенсіонерів у Херсонській області та рекламують вступ до вишів – міськрада облцентру

Окупанти змушують українців за їжу брати участь у т.зв. "референдумі"

У результаті нічного ракетного удару по Харкову виникла пожежа у нежитловій будівлі, жертв і постраждалих немає

На Донеччині росіяни вбили п'ятьох цивільних і ще 14 людей поранили

Трьох людей поранено в результаті чергових нічних обстрілів окупантів на Дніпропетровщині

Окупанти пішли у наступ на Авдіївському та Бахмутському напрямках

Ізраїль мобілізує 25 тис. резервістів на тлі ситуації навколо сектора Гази

Окупанти здійснили понад 60 обстрілів Сумської області у п'ятницю

Новий голова Херсонської ОВА: Намагатимусь робити максимум для херсонців і для наближення нашої перемоги

Зеленський нагородив ще 192 військовослужбовці, з них 18 – посмертно

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА