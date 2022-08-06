Нічні удари по Харківській області завдавали з Бєлгородської області РФ, кілька ракет вибухнули на місці – Синєгубов

Російські окупаційні війська в ніч на неділю завдали ракетних ударів по Харкову і Харківському району, постраждала виключно цивільна інфраструктура, повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

"Вдарили по Слобідському району Харкова, горіла покрівля одноповерхової нежитлової будівлі. Зафіксовано влучання ракет на території об'єкта інфраструктури в Індустріальному районі. Через кілька хвилин окупанти вдарили ракетою по населеному пункту Харківського району. У прилеглих нежитлових приміщеннях, біля яких упав снаряд, вибило вікна. Жертв та постраждалих немає", – написав Синєгубов в телеграм-каналі.

Він повідомив, що ракети були випущені з території Бєлгородської області РФ, але до території України долетіли не всі. "За даними військових, кілька ракет не захотіли залишати рідний Бєлгород і вибухнули на території Росії", – зазначив голова обладміністрації.

"Не видаючи військову таємницю: сьогодні на Харківщині не долетіли "за призначенням" немало "подарунків" від росіян. За що вкотре дякуємо нашим ЗСУ!", – додав Синєгубов.