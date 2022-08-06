Окупанти втратили в Україні за добу близько 250 військових, 10 танків і 4 засоби ППО – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили близько 250 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок суботи, 6 серпня, становлять близько 41 тис. 900 осіб, повідомляється в Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 10 танків і 19 бойових броньованих машин (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення – 1802 і 4051 відповідно.

За добу п'ятниці в Україні було знищено 5 артилерійських систем окупантів, 4 засоби протиповітряної оборони, 6 одиниць автомобільної техніки (зокрема, цистерни з паливно-мастильними матеріалами) та 2 одиниці спеціальної техніки. Збито 2 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня.

А загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 955 артсистем, 260 реактивних систем залпового вогню, 127 засобів ППО, 2970 автомобілів і автоцистерн, 85 одиниць спецтехніки та 15 суден. Збито 223 літаки, 191 вертоліт, 744 безпілотники, 182 крилаті ракети.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", – йдеться у зведенні.