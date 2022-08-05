Харківська область отримала партію вакцин Pfizer від коронавірусу, очікується надходження вакцин Janssen

Харківська область забезпечена вакциною CoronaVac, крім того, до регіону надійшла партія вакцин Comirnaty Tris від Pfizer та очікується партія вакцин Janssen, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.

"В область надійшло 14 тисяч доз вакцини Comirnaty Tris від Pfizer. Також очікується понад 6 тисяч доз вакцини Janssen. Крім того, на сьогодні регіон у достатній кількості забезпечений вакциною CoronaVac", - йдеться у повідомленні.

За словами директора департаменту охорони здоров'я ХОВА Максима Хаустова, у Харкові можна щепитись у поліклініках, в області – в інших медичних закладах. Можна отримати як першу чи другу дозу, так і бустерну чи додаткову. Технічна можливість внесення нової вакцини Comirnaty Tris до Електронної системи охорони здоров'я та завантаження оновлених ковід-сертифікатів у "Дії" стане доступною із наступного тижня.

Хаустов зазначив, що в Європі вже починається нова хвиля COVID-19 і закликав жителів регіону вакцинуватися.

"Я нагадую, що єдиним дієвим засобом протидії хворобі є вакцинація... Залежно від того, яку вакцину було зроблено першою, можна робити бустерну дозу як Janssen – це векторна вакцина, так і Comirnaty Tris – це вакцина мРНК", - сказав Хаустов.

За його словами, від початку вакцинальної кампанії в регіоні було зроблено близько 2 млн 850 тисяч щеплень, при цьому двома дозами було вакциновано понад 1 млн 100 тисяч осіб. Після 24 лютого в області було зроблено 50 тисяч щеплень, з них близько 40 тисяч – бустерні дози.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, після 24 лютого померло 20 людей.