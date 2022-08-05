Події

19:56 05.08.2022

Ми не дозволимо зусиллям Росії перервати постачання зброї в Україну – Кулеба

1 хв читати
Ми не дозволимо зусиллям Росії перервати постачання зброї в Україну – Кулеба

Росія докладає зусиль для того, щоб припинити подальші постачання зброї в Україну, оскільки знає, що зазнає невдачі у війні, якщо вони продовжаться, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Росія знає, що її агресія зазнає невдачі, якщо продовжаться постачання зброї в Україну. Завдання номер один для Росії - зупинити їх - чи то ракетні удари по логістиці, чи дезінформація про передбачуване неправомірне використання зброї в Україні. Ми не дозволимо жодному з цих зусиль увінчатися успіхом", - написав Кулеба у твіттері у п'ятницю.

 

 

 

Теги: #росія #агресія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:56 05.08.2022
РФ, яка успадкувала найгірші сталінські традиції, стала державою-терористом, що становить небезпеку для всього світу, - МЗС

РФ, яка успадкувала найгірші сталінські традиції, стала державою-терористом, що становить небезпеку для всього світу, - МЗС

08:11 05.08.2022
США готові до діалогу з РФ щодо контролю над озброєннями

США готові до діалогу з РФ щодо контролю над озброєннями

07:43 05.08.2022
"Роскосмос" не робитиме різких кроків щодо виходу з проєкту МКС до 2024 року

"Роскосмос" не робитиме різких кроків щодо виходу з проєкту МКС до 2024 року

20:27 04.08.2022
Латвія призупинила угоду з РФ про економічне співробітництво

Латвія призупинила угоду з РФ про економічне співробітництво

22:09 02.08.2022
Теракт в Оленівці має стати вирішальним аргументом для визнання Росії державою-терористом

Теракт в Оленівці має стати вирішальним аргументом для визнання Росії державою-терористом

20:18 02.08.2022
США запроваджують візові обмеження щодо майже 900 представників російської влади - Блінкен

США запроваджують візові обмеження щодо майже 900 представників російської влади - Блінкен

20:29 01.08.2022
Омбудсмен Лубінець: У Москалькової розглядають нашу пропозицію відвідати разом Оленівку

Омбудсмен Лубінець: У Москалькової розглядають нашу пропозицію відвідати разом Оленівку

18:12 01.08.2022
Виробник чаю Lipton іде з Росії, виробництво припиниться до кінця 2022 року

Виробник чаю Lipton іде з Росії, виробництво припиниться до кінця 2022 року

21:44 31.07.2022
Стратегічно Росія не має шансів перемогти у цій війні

Стратегічно Росія не має шансів перемогти у цій війні

07:36 31.07.2022
Росія погодилася продемонструвати експертам ООН і МКЧХ колонію в Оленівці

Росія погодилася продемонструвати експертам ООН і МКЧХ колонію в Оленівці

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Штурм окупантами Мар'їнки відбито, їх наступ на Авдіївку та Піски був безуспішним

ЗАЕС відключила один із трьох енергоблоків, що працюють, через обстріл її майданчика військовими РФ

У Миколаєві з 23:00 п'ятниці до 5:00 понеділка вводиться комендантська година - голова ОВА

У Берліні місцева влада заборонила виставку підбитої в Україні російської техніки – Єнін

Кабмін пропонує конфіскувати 903 об'єкти, які належать Російській державі, - Шмигаль

ОСТАННЄ

Російські окупанти повторно обстріляли Запорізьку АЕС та Енергодар

За перші чотири дні серпня лікарі виписали майже десять тис. електронних рецептів на антибіотики

Байден майже подолав кашель, але тест на коронавірус поки позитивний

Кремль вдається до двох форм прихованої мобілізації – Подоляк

Штурм окупантами Мар'їнки відбито, їх наступ на Авдіївку та Піски був безуспішним

ЗАЕС відключила один із трьох енергоблоків, що працюють, через обстріл її майданчика військовими РФ

У Миколаєві з 23:00 п'ятниці до 5:00 понеділка вводиться комендантська година - голова ОВА

У Берліні місцева влада заборонила виставку підбитої в Україні російської техніки – Єнін

Данія надасть Україні 35 екскаваторів для відновлення інфраструктури

Триває відбудова дамби на р. Ірпінь та відновлення інфраструктури на інших деокупованих територіях - заступник глави ОП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА