Ми не дозволимо зусиллям Росії перервати постачання зброї в Україну – Кулеба

Росія докладає зусиль для того, щоб припинити подальші постачання зброї в Україну, оскільки знає, що зазнає невдачі у війні, якщо вони продовжаться, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Росія знає, що її агресія зазнає невдачі, якщо продовжаться постачання зброї в Україну. Завдання номер один для Росії - зупинити їх - чи то ракетні удари по логістиці, чи дезінформація про передбачуване неправомірне використання зброї в Україні. Ми не дозволимо жодному з цих зусиль увінчатися успіхом", - написав Кулеба у твіттері у п'ятницю.