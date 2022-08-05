Київ очікує, що Туреччина ухвалить обмеження, які не дозволять РФ нелегально завозити крадене українське зерно, - посол

Україна очікує, що Туреччина ухвалить обмеження, які не дозволять РФ нелегально завозити викрадене українське зерно, повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Ми вже сьогодні передали п'ять звернень за лінією правової допомоги від нашої Генеральної прокуратури. Ми наразі отримали згоду турецької сторони на комунікацію на рівні директорів департаментів, ми організовуємо вже наступного тижня такі консультації між правоохоронними органами, між нашою Генеральною прокуратурою та Міністерством юстиції. І ми очікуємо також, що у Туреччині буде ухвалено відповідні обмеження, які не дозволять росіянам нелегально завозити це зерно", - сказав Боднар на брифінгу у Медіацентрі "Україна" у Львові у п'ятницю.

Він звернув увагу на те, що якщо зерно заходить до портів Туреччини з російськими документами, то з погляду турецького законодавства забезпечити у юридичній площині арешт цього вантажу чи судна надзвичайно важко.

"Але з огляду на те, що вже три місяці ми боремося з цим, є певні зрушення, поки що говорити про них публічно зарано, але я думаю, що ми матимемо результати, якими ми зможемо ділитися з ширшою громадськістю буквально невдовзі", - зазначив дипломат.

Боднар пояснив, що з погляду формальності закрити Босфор і Дарданелли для цих кораблів неможливо. Стаття 2 і 3 Конвенції Монтре чітко передбачає, що будь-який корабель під будь-яким прапором із будь-яким легальним вантажем може вільно проходити протоки і ніхто його не має права зупинити, додав він.

"Єдиний виняток є для небезпечного вантажу чи нелегального вантажу. Тоді корабель може бути зупинений та оглянутий, навіть заарештований, якщо цей вантаж становить загрозу для Турецької держави", - пояснив Боднар.

Він також додав, що РФ використовує різні маніпулятивні методи для того, щоб завозити крадене українське зерно з окупованих територій і на турецькі ринки, і на ринки деяких Близькосхідних країн, зокрема Лівану, Єгипту, Сирії.