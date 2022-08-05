Події

13:40 05.08.2022

Київ очікує, що Туреччина ухвалить обмеження, які не дозволять РФ нелегально завозити крадене українське зерно, - посол

2 хв читати
Київ очікує, що Туреччина ухвалить обмеження, які не дозволять РФ нелегально завозити крадене українське зерно, - посол

Україна очікує, що Туреччина ухвалить обмеження, які не дозволять РФ нелегально завозити викрадене українське зерно, повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Ми вже сьогодні передали п'ять звернень за лінією правової допомоги від нашої Генеральної прокуратури. Ми наразі отримали згоду турецької сторони на комунікацію на рівні директорів департаментів, ми організовуємо вже наступного тижня такі консультації між правоохоронними органами, між нашою Генеральною прокуратурою та Міністерством юстиції. І ми очікуємо також, що у Туреччині буде ухвалено відповідні обмеження, які не дозволять росіянам нелегально завозити це зерно", - сказав Боднар на брифінгу у Медіацентрі "Україна" у Львові у п'ятницю.

Він звернув увагу на те, що якщо зерно заходить до портів Туреччини з російськими документами, то з погляду турецького законодавства забезпечити у юридичній площині арешт цього вантажу чи судна надзвичайно важко.

"Але з огляду на те, що вже три місяці ми боремося з цим, є певні зрушення, поки що говорити про них публічно зарано, але я думаю, що ми матимемо результати, якими ми зможемо ділитися з ширшою громадськістю буквально невдовзі", - зазначив дипломат.

Боднар пояснив, що з погляду формальності закрити Босфор і Дарданелли для цих кораблів неможливо. Стаття 2 і 3 Конвенції Монтре чітко передбачає, що будь-який корабель під будь-яким прапором із будь-яким легальним вантажем може вільно проходити протоки і ніхто його не має права зупинити, додав він.

"Єдиний виняток є для небезпечного вантажу чи нелегального вантажу. Тоді корабель може бути зупинений та оглянутий, навіть заарештований, якщо цей вантаж становить загрозу для Турецької держави", - пояснив Боднар.

Він також додав, що РФ використовує різні маніпулятивні методи для того, щоб завозити крадене українське зерно з окупованих територій і на турецькі ринки, і на ринки деяких Близькосхідних країн, зокрема Лівану, Єгипту, Сирії.

Теги: #рф #зерно

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:32 05.08.2022
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали 39 сільгосппідприємств, вигоріло понад 180 га пшениці - Синєгубов

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали 39 сільгосппідприємств, вигоріло понад 180 га пшениці - Синєгубов

09:53 05.08.2022
Ворог тримає чотири носії "Калібрів" у Чорному морі та п'ять у Середземному – ВМС ЗСУ

Ворог тримає чотири носії "Калібрів" у Чорному морі та п'ять у Середземному – ВМС ЗСУ

09:24 05.08.2022
Ворог втратив за добу 150 осіб особового складу, 3 танки, 5 засобів ППО - Генштаб

Ворог втратив за добу 150 осіб особового складу, 3 танки, 5 засобів ППО - Генштаб

09:16 05.08.2022
ЗСУ знищили чотири зенітно-ракетні системи С-300, станцію радіолокації "Імбир" – ОК "Південь"

ЗСУ знищили чотири зенітно-ракетні системи С-300, станцію радіолокації "Імбир" – ОК "Південь"

08:56 05.08.2022
Караван із трьох суден із 57 тис. тонн кукурудзи вийшов із портів Великої Одеси - міністр інфраструктури

Караван із трьох суден із 57 тис. тонн кукурудзи вийшов із портів Великої Одеси - міністр інфраструктури

08:22 05.08.2022
Три судна з кукурудзою отримали дозвіл на вихід з українських портів - ООН

Три судна з кукурудзою отримали дозвіл на вихід з українських портів - ООН

21:54 04.08.2022
Глава Міноборони Туреччини: Із українських портів 5 серпня вийдуть три суховантажі із зерном

Глава Міноборони Туреччини: Із українських портів 5 серпня вийдуть три суховантажі із зерном

18:46 04.08.2022
Зеленський про можливий діалог із Росією: Це не діалог, це - ультиматум

Зеленський про можливий діалог із Росією: Це не діалог, це - ультиматум

17:39 04.08.2022
СБУ встановила колаборантів, які допомогли окупантам вкрасти зерно з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей

СБУ встановила колаборантів, які допомогли окупантам вкрасти зерно з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей

17:18 04.08.2022
У Фінляндії розглядають варіанти обмеження видачі росіянам туристичних віз

У Фінляндії розглядають варіанти обмеження видачі росіянам туристичних віз

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До Кіровоградської області прибув третій евакуаційний поїзд із Донецької області

Це фальшива "нейтральність", а не правдивість - Кулеба у відповідь генсеку Amnesty International

Ворог втратив за добу 150 осіб особового складу, 3 танки, 5 засобів ППО - Генштаб

Караван із трьох суден із 57 тис. тонн кукурудзи вийшов із портів Великої Одеси - міністр інфраструктури

Зеленський увів до складу РНБО Костіна та Малюка замість Венедіктової та Баканова – указ

ОСТАННЄ

У Львові перейменовано 8 вулиць, на черзі ще 31 із 53 запланованих - перший заступник міського голови

Після зустрічі Ердогана з Путіним правильним був би контакт Туреччини з Україною - посол

У Миколаєві з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня впроваджують комендантську годину – голова ОВА

Частка українців, які асоціюють себе з ПЦУ, перевищила 50%, з УПЦ (МП) - скоротилася до 4%

Загальна сума благодійних внесків через платформу UNITED24 становить понад 6 млрд грн - Зеленський

До Кіровоградської області прибув третій евакуаційний поїзд із Донецької області

Кількість загиблих унаслідок обстрілу клініки у Вінниці досягла 28 осіб - заступник директора департаменту

На Львівщині затримано двох колабораціоністів, один із них хотів навести ворожі ракети на пам'ятник Бандері

Вихідні в Україні будуть теплими, але хмарними, місцями короткочасні дощі з грозами

"Укрзалізниця" запровадила можливість оплати квитка через Apple Pay

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА