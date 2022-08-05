Це фальшива "нейтральність", а не правдивість - Кулеба у відповідь генсеку Amnesty International

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів генеральному секретарю правозахисної організації Amnesty International Агнес Калламар, яка раніше заявила про атаки на розслідування Amensty International з боку "українських та російських мобів і тролів у соціальних мережах".

"Мабуть, генеральний секретар Amnesty International називає мене "мобом" і "тролем", але це не завадить мені сказати, що її звіт спотворює реальність, проводить хибну моральну рівність між агресором і жертвою та сприяє дезінформаційним зусиллям Росії. Це фальшива "нейтральність", а не правдивість", - написав Кулеба у твіттері у п'ятницю.

У свою чергу посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс наголосила, що єдине, що загрожує українським мирним жителям, - це російські ракети, зброя та мародерство російських військ.

"Єдине, що загрожує українським мирним жителям, - це російські ракети, зброя та мародерство російських військ. Крапка. Якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки не було б", - зазначила Сіммонс.

Раніше міжнародна правозахисна організація Amnesty International оприлюднила доповідь, з якої випливає, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях та житлових районах.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь на це заявив, що Amnesty International бере участь у російській кампанії дезінформації та пропаганди.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що така заява організації спрямована не на пошук та донесення світу правди, а на створення фальшивого балансу між злочинцем та його жертвою, і закликав Amnesty International припинити займатися "створенням фальшивої реальності, в якій всі в чомусь трохи винні".

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що "Україна відкрита до розслідувань, і ми їх проводимо", але міжнародні організації мають насамперед вимагати зупинити агресію РФ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що будь-які спроби зрівняти неспровоковану російську агресію та український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності та способу знищення свого авторитету. Він наголосив, що Україна є правовою державою, де всебічно аналізують та дають оцінку подіям на війні, зокрема юридичну.

У свою чергу генеральний секретар Amnesty International Агнес Калламар зазначила, що українські та російські моби та тролі у соціальних мережах атакують розслідування Amnesty International. "Це називається військовою пропагандою, дезінформацією. Це не вплине на нашу неупередженість та не змінить фактів", - написала Калламар.