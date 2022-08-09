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14:40 09.08.2022

Єврокомісія про доповідь Amnesty International: Те, що відбувається в Україні, - це прямі наслідки війни, яку розв'язала Росія

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Єврокомісія про доповідь Amnesty International: Те, що відбувається в Україні, - це прямі наслідки війни, яку розв'язала Росія

У Європейській комісії прокоментували скандальну доповідь Amnesty International - все, що відбулося й відбувається в Україні - це прямі наслідки нелюдської війни, яку проти України розв'язала Росія.

"Все, що було зроблено в Україні - це прямі наслідки незаконної, невиправданої, неспровокованої агресії Росії, яка вбиває цивільне населення, руйнує українську цивільну інфраструктуру, роблячи ціллю пенсіонерів, жінок, дітей, лікарні, залізничні станції. Росія атакує цивільні цілі, українська армія бореться з цією агресією і намагається захистити цивільне населення", - сказав у вівторок у Брюсселі на брифінгу представник Єврокомісії Петер Стано, коментуючи на прохання журналістів відповідну доповідь Amnesty International, яка була піддана суворій критиці не лише в Україні, а й на міжнародній арені.

Представник ЄК констатував, що в таких ситуаціях, коли українська армія обороняє країну проти російської агресії, "звісно, має бути оборонне військове обладнання, також у районах, які зазнають атак, і в яких також проживає цивільне населення". "Це - ще один приклад того, 

Теги: #війна #єврокомісія #amnesty_international

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