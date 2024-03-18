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09:44 18.03.2024

Amnesty International: РФ має негайно припинити всі порушення міжнародного гуманітарного права на окупованих територіях України

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Amnesty International: РФ має негайно припинити всі порушення міжнародного гуманітарного права на окупованих територіях України

Росія має негайно припинити всі порушення міжнародного гуманітарного права і порушення у сфері прав людини в Криму, а також на інших тимчасово окупованих територіях України, йдеться у пресрелізі Amnesty International. 

"Росія має негайно припинити всі порушення міжнародного гуманітарного права і права в галузі прав людини в Криму і на інших територіях України під окупацією. Винні в усіх злочинах за міжнародним правом мають бути притягнуті до відповідальності в рамках справедливого суду, а постраждалі та рідні жертв - мати можливість повною мірою реалізувати свої права на правду, справедливість і відшкодування", - заявляє Amnesty International у звіті, присвяченому десятій річниці незаконної анексії Криму Росією.

Зазначається, що від початку окупації РФ намагалася змінити етнічний склад Криму і придушити українську та кримськотатарську громади.

"Росія систематично намагалася викорінити українську та кримськотатарську національні ідентичності, перериваючи, обмежуючи та забороняючи використання української та кримськотатарської мов в освіті, медіа, під час національних святкувань та в інших сферах життя, пригнічуючи релігійні й культурні обряди, які не відповідають тим, що заохочуються Москвою. Окупаційна влада також насильно переміщувала людей із Криму та перевозила туди російське цивільне населення", - зазначив дослідник Amnesty International з питань України Патрік Томпсон.

Він також додав, що "Росія має припинити вдаватися до утисків і викорінення неросійських національних ідентичностей на територіях, окупованих нею".

В Amnesty International наголошують, що одразу після окупації півострова РФ запровадила власну шкільну навчальну програму, наслідком чого стали індоктринація та погрози переслідування на адресу педагогів, учнів і батьків, які були з цим не згодні.

Окрім цього, окупанти незаконно впровадили закони та практики, зокрема, які стосуються обмеження права на свободу думки та мирних зібрань, культурних подій та релігійних обрядів.

Згідно з даними організації Forum 18, що слідкує за дотриманням свободи віросповідання, станом на 2023 р. окупаційна влада відкрила десятки адміністративних справ за "незаконну" місіонерську діяльність проти окремих людей, понад 50 обвинувачених змушені були сплатити значні штрафи.

Ба більше, окупанти проводять жорстокі репресії проти мусульманського населення Криму, більшість якого становить кримськотатарське населення: російські силові структури регулярно переривали п'ятничні молитви в кримських мечетях, а також проводили обшуки будинків у пошуках релігійної літератури.

"Понад 100 кримських мусульман і мусульманок потрапили на лаву підсудних через необґрунтовані звинувачення в тероризмі й дістали тюремні строки до 24 років, які вони відбувають у Росії", - зазначається у звіті.

Крім цього, за весь час окупації щонайменше 12 кримських Свідків Єгови було засуджено до 6 років ув'язнення або більше за мирну реалізацію свого права на свободу релігії та віросповідання.

Також у 2023 році окупаційна влада протиправно виселила Православну церкву України (ПЦУ) із собору в Сімферополі.

Теги: #amnesty_international

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