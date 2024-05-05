Події

03:36 05.05.2024

Amnesty International засудила Росію за використання касетних боєприпасів проти мирного населення України

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Amnesty International засудила Росію за використання касетних боєприпасів проти мирного населення України

Amnesty International засудила Росію за використання касетних боєприпасів проти мирного населення України, нагадавши, що такі обстріли є воєнним злочином.

Свою заяву організація супроводила відео в соцмережі X з місць російського удару по Одесі 29 квітня. У відео зазначається, що на кадрах удару, схоже, видно застосування касетної зброї. Використання міжнародно забороненої зброї є воєнним злочином.

"Цю українську будівлю, відому серед місцевих мешканців як "замок Гаррі Поттера", було зруйновано; щонайменше 5 людей загинули та понад 30 дістали поранення. Російська агресія в Україні має припинитися", - сказано в заяві міжнародної правозахисної організації.

 

Теги: #україна #заява #amnesty_international

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