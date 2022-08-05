Вечірній ворожий обстріл житлового масиву в Харкові здійснено з РСЗВ "Торнадо-С"

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом масованого обстрілу житлового масиву в Шевченківському районі Харкова, скоєного російськими окупаційними військами 4 серпня близько 21:55.

"Під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)... Наразі тривають слідчі дії, дані уточнюються", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За попередніми даними, окупанти вели обстріл із РСЗВ "Торнадо-С". У цей час на вулиці були люди, які йшли додому. Дістали поранень двоє чоловіків та дві жінки.

Як уточнили в пресслужбі Харківської ОВА, одній із постраждалих було надано медичну допомогу на місці, трьох поранених госпіталізували. Наразі один із постраждалих перебуває в реанімації, його стан оцінюють як стабільно тяжкий.

Унаслідок обстрілу було також пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та автомобілі.