Події

10:33 05.08.2022

БЕБ ліквідувало незаконне виробництво сигарет на Одещині, конфісковано сигарет та обладнання на 150 млн грн

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БЕБ ліквідувало незаконне виробництво сигарет на Одещині, конфісковано сигарет та обладнання на 150 млн грн

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) ліквідувало незаконне виробництво цигарок в Одеській області, виявлено та вилучено сигарети й обладнання для його виробництва на загальну суму 150 млн грн, повідомляється у пресрелізі Бюро.

За даними відомства, посадові особи компаній на Одещині використовували підконтрольні їм підприємства для організації незаконного виробництва сигарет відомих брендів із підробленими марками акцизного податку.

За підсумками проведених БЕБ обшуків виявлено та вилучено понад 1,2 млн пачок тютюнових виробів ринковою вартістю 70 млн грн і тютюнову сировину вагою близько 20 тонн орієнтовною вартістю 10 млн грн. Крім того, на складах було виявлено обладнання для масового виготовлення тютюнових виробів оціночною вартістю 70 млн грн і дві лінії для їх упаковки, які дають змогу виробляти 3 тис. цигарок за хвилину (понад 2 млн пачок за місяць).

"За підрахунками фахівців БЕБ, орієнтовні збитки від несплати податків цими компаніями становлять 90 млн грн в місяць. Незаконне виробництво тютюнових виробів припинено. Наповнення ринку великою партією контрафактних цигарок упереджено", - зазначається у пресрелізі БЕБ.

За його даними, досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, збут підроблених марок акцизного податку) та ч. 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення тютюнових виробів) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

Теги: #сигарети #беб

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