Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули семеро людей, дев’ятеро – поранені

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 7 людей, ще 9 – було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 4 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донбасу - у Торецьку. Ще 9 людей отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.