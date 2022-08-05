Події

08:15 05.08.2022

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули семеро людей, дев’ятеро – поранені

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Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули семеро людей, дев’ятеро – поранені

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 7 людей, ще 9 – було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 4 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донбасу - у Торецьку. Ще 9 людей отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #донецька_область

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