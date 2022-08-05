За добу знищено 39 окупантів, 15 одиниць техніки та 3 склади боєприпасів противника

Українські військові минулої доби на південному напрямку знищили 39 окупантів, 15 одиниць техніки, зокрема радіолокаційну станцію "Імбир" та 3 склади боєприпасів, повідомили в ОК "Південь".

Як повідомляється, ворог продовжує ведення бойових дій на межі оборони. Немає змін ні у складі, ні у положенні. У напрямку Сухого Става - Лозового відбулася спроба ведення штурмових дій силами спецвзводу за підтримки БТР-82А та танкового взводу. Удачі не мав. Із втратами відійшов.

"Скутий нашими діями, без можливості просування суходолом, ворог активізував артилерійські та авіаційні атаки", – наголосили українські військові.

Зокрема, 16 авіаударів було завдано ворожою штурмовою авіацією вздовж лінії зіткнення по українським позиціям і нещодавно звільненими населеними пунктами. Без втрат.

Водночас, важкою стовбурною артилерією 152 калібру було обстріляно Іванівку. Загинула одна людина, масштаби руйнувань уточнюються.

У свою чергу, українськими штурмовиками атаковано 2 осередки ворожого озброєння та техніки у Херсонському та Каховському районах. Вертолітною парою розбито опорний пункт окупантів на окупованій Миколаївщині.

Ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань атаковано російську систему протиповітряної оборони та логістичні пункти, зокрема і з боєприпасами в Херсонському районі.

"Достовірно встановлено, що з ворожих лав викреслено 39 рашистів, 4 зенітно-ракетні системи С-300, радіолокаційна станція "Імбир", автоматичний міномет 82-го калібру "Волошка", 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Знищено 3 склади з боєприпасами у Придніпровському, Херсоні та Токарівці. Остаточні втрати ворога – дорозвідуються", – сказано у зведенні.

У Чорному морі в ракетно-безпечному районі маневрують 9 бойових кораблів і катерів. 2 надводні та один підводний носії ракет типу "Калібр" готові до застосування двох десятків снарядів високоточного штибу. Два ВДК продовжують тримати тонус загрози висадки морського десанту.