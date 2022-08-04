В Ізраїлі приземлився комерційний рейс, який вперше подолав повітряний простір Саудівської Аравії

Перший комерційний рейс, здійснений через повітряний простір Саудівської Аравії у четвер, приземлився у Тель-Авіві, повідомляє "Едіот ахронот".

"Комерційний політ до Ізраїлю через повітряний простір Саудівської Аравії здійснено вперше після того, як минулого місяця Ер-Ріяд відкрив повітряний простір для всіх повітряних суден", - передає "Едіот Ахронот".

Літак авіакомпанії Cathay Pacific вилетів із Гонконгу.

Минулого місяця головне управління цивільної авіації Саудівської Аравії оголосило, що влада ухвалила рішення відкрити повітряний простір країни для всіх без винятку цивільних повітряних суден.

Агентство Associated Press, коментуючи це рішення, зазначало, що воно було оприлюднено "за кілька годин до того, як президент США Джо Байден стане першим лідером США, який здійснить прямий переліт із Ізраїлю до королівства".

Агентство назвало цей крок сигналом до подальшої нормалізації відносин між двома країнами, який пролунав саме під час близькосхідного турне Байдена.