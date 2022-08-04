Тест Байдена на COVID-19 залишається позитивним

У президента США Джо Байдена триває кашель, але він почувається добре, незважаючи на те, що тест на COVID-19 у нього все ще позитивний, йдеться в комюніке його лікаря Кевіна О'Коннора, яке поширив у четвер Білий дім.

"Президент почувається дуже добре сьогодні. У нього все ще є кашель, але він проявляється вже рідше. Цього ранку тест на COVID-19 дав знову позитивний результат", - повідомляється в ньому.

Минулої суботи у Байдена знову було виявлено коронавірус, через 12 днів після початкового встановлення діагнозу, коли президент США вперше отримав позитивний результат тестування на коронавірус.

Раніше лікар Байдена попереджав про можливість повернення хвороби, оскільки таке трапляється у пацієнтів, які використовували для лікування медикамент Paxlovid.

Байден пройшов повний курс вакцинації COVID-19, а також зробив дві бустерні дози вакцини.