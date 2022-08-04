У Львові корпус школи збудують за допомогою будівельного 3D принтера

Навчальний корпус для першокласників у школі №23 у Львові збудують за допомогою будівельного 3D принтера за кошти французького благодійного фонду, повідомив сьогодні на брифінгу перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

"Завдяки фонду TEAM4UA ми можемо наступного тижня розпочати реалізацію цього проєкту і вже наступного навчального року у нашому місті з'явиться сучасна початкова школа", – сказав Москаленко.

Водно час, засновник фонду Жан-Крістоф Боніс повідомив, що львівський проєкт стане пілотним для фонду в Україні, а в подальших планах – будівництво нових шкіл та інших споруд.

Згідно з проєктом, планують звести одноповерхову будівлю з класними кімнатами, учительською, санвузлами та холом. Монолітні стіни з бетону мають відповідати новим стандартам безпеки.

Школу №23 обрали у зв'язку з тим, що вона потребує розширення. Згідно з проєктом, вона розрахована на 700 учнів, а зараз їх уже тисяча.