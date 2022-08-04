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18:32 04.08.2022

Зеленський назвав війну Росії проти України "колоніальною" - пресконференція для африканських ЗМІ

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Зеленський назвав війну Росії проти України "колоніальною" - пресконференція для африканських ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський назвав війну Росії проти України "колоніальною".

"Росія - колонізатор, який хоче знищити нашу державу", - сказав він у четвер, виступаючи перед представниками африканських ЗМІ.

Він закликав журналістів "донести до кожної сім'ї на африканському континенті, що ми – миролюбні люди. Ми не різні з вами. У нас – однакові цінності".

Зеленський зазначив, що Росія інвестує в африканський континент менше ніж 1% від усіх інвестицій в Африку. "Це їхня віра у майбутнє африканського континенту. Росія не інвестує у вас. Вона інвестує політично. Вони розповідають, що вони спадкоємці СРСР", - сказав він.

Зеленський наголосив, що Україна готова гарантувати харчову безпеку африканського континенту.

Теги: #африка #зеленський

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