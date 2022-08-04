У разі довгострокового повернення в Україну громадяни мають зніматися з реєстрації у країнах ЄС - Стефанішина

У разі довгострокового повернення в Україну громадяни мають зніматись із реєстрації у країнах Європейського Союзу, повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Громадяни України можуть повертатися в Україну і назад на територію Євросоюзу. Але у разі довгострокового повернення громадяни мають зніматися з реєстрації в ЄС і наново перереєструватися у разі повернення", - наводить слова Стефанішиної пресслужба віцепрем'єра за результатами засідання робочої групи.

Вона також наголосила, що чинна в ЄС система тимчасового захисту для українців працюватиме до весни 2024 року.

Серед іншого учасники робочої групи обговорили актуальні проблеми, з якими стикаються українські біженці за кордоном, визнання українських цифрових документів країнами-членами ЄС, забезпечення українських громадян документами, які необхідні для законного перебування в країнах-членах ЄС, а також для повернення в Україну.