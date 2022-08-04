Події

17:52 04.08.2022

У разі довгострокового повернення в Україну громадяни мають зніматися з реєстрації у країнах ЄС - Стефанішина

1 хв читати
У разі довгострокового повернення в Україну громадяни мають зніматися з реєстрації у країнах ЄС - Стефанішина

У разі довгострокового повернення в Україну громадяни мають зніматись із реєстрації у країнах Європейського Союзу, повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Громадяни України можуть повертатися в Україну і назад на територію Євросоюзу. Але у разі довгострокового повернення громадяни мають зніматися з реєстрації в ЄС і наново перереєструватися у разі повернення", - наводить слова Стефанішиної пресслужба віцепрем'єра за результатами засідання робочої групи.

Вона також наголосила, що чинна в ЄС система тимчасового захисту для українців працюватиме до весни 2024 року.

Серед іншого учасники робочої групи обговорили актуальні проблеми, з якими стикаються українські біженці за кордоном, визнання українських цифрових документів країнами-членами ЄС, забезпечення українських громадян документами, які необхідні для законного перебування в країнах-членах ЄС, а також для повернення в Україну.

Теги: #єс #українці #повернення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:11 03.08.2022
ЄС закликав Вірменію та Азербайджан припинити вогонь у Нагірному Карабаху та повернутися до переговорів

ЄС закликав Вірменію та Азербайджан припинити вогонь у Нагірному Карабаху та повернутися до переговорів

17:41 01.08.2022
Стефанчук: Рада найближчим часом внесе до порядку розгляду законопроєкти щодо вимог ЄС

Стефанчук: Рада найближчим часом внесе до порядку розгляду законопроєкти щодо вимог ЄС

13:22 01.08.2022
Україна очікує надходження другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС у сумі EUR500 млн 2 серпня, перші EUR500 млн вже на рахунках НБУ - Шмигаль

Україна очікує надходження другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС у сумі EUR500 млн 2 серпня, перші EUR500 млн вже на рахунках НБУ - Шмигаль

07:23 30.07.2022
ЄС засуджує звірства росіян та їх маріонеток, винних буде покарано – заява Борреля у зв'язку з терактами РФ в Оленівці

ЄС засуджує звірства росіян та їх маріонеток, винних буде покарано – заява Борреля у зв'язку з терактами РФ в Оленівці

15:34 29.07.2022
Рада має намір імплементувати законодавство ЄС у сфері географічних зазначень спиртних напоїв

Рада має намір імплементувати законодавство ЄС у сфері географічних зазначень спиртних напоїв

13:24 27.07.2022
Не готові до територіальних поступок для досягнення миру вже 84% українців – соцопитування КМІС

Не готові до територіальних поступок для досягнення миру вже 84% українців – соцопитування КМІС

06:58 27.07.2022
Голова Єврокомісії вітала домовленість країн ЄС щодо скорочення споживання газу

Голова Єврокомісії вітала домовленість країн ЄС щодо скорочення споживання газу

19:32 26.07.2022
ЄС може подвоїти експорт української електроенергії

ЄС може подвоїти експорт української електроенергії

19:12 26.07.2022
Україна отримає від ЄІБ майже EUR1,6 млрд

Україна отримає від ЄІБ майже EUR1,6 млрд

17:12 26.07.2022
Звіт ЄС щодо виконання Україною Угоди про асоціацію: Попри труднощі, Україна зробила важливі кроки щодо реалізації своєї програми реформ

Звіт ЄС щодо виконання Україною Угоди про асоціацію: Попри труднощі, Україна зробила важливі кроки щодо реалізації своєї програми реформ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Ярослава Янушевича головою Херсонської ОДА

Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Гвінеї-Бісау

Кулеба про заяву Amnesty International: Така поведінка - це не про пошук і донесення світу правди, а про створення фальшивого балансу між злочинцем та його жертвою

Суд продовжив арешт Медведчука до 19 вересня

Поліція перевіряє інформацію про нібито мінування об'єктів у низці областей України

ОСТАННЄ

Зеленський призначив Ярослава Янушевича головою Херсонської ОДА

СБУ встановила колаборантів, які допомогли окупантам вкрасти зерно з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей

На Закарпатті обговорили можливість запуску поїзда Ужгород - Івано-Франківськ через Румунію

Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Гвінеї-Бісау

Росіяни знищили опорну школу у смт Очеретиному на Донеччині

У Фінляндії розглядають варіанти обмеження видачі росіянам туристичних віз

Резніков: Спроби зрівняти російську агресію та український самозахист, як у матеріалі Amnesty International, – свідчення втрати адекватності

Киві повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації

Раді пропонують заборонити російські джерела інформації для використання в освітніх програмах та наукових дослідженнях

Приєднання Фінляндії до НАТО вже схвалили 23 країни, переговори з Туреччиною тривають

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА