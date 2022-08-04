Події

17:18 04.08.2022

У Фінляндії розглядають варіанти обмеження видачі росіянам туристичних віз

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У Фінляндії розглядають варіанти обмеження видачі росіянам туристичних віз

Уряд Фінляндії вишукує способи обмеження видачі туристичних віз росіянам через вторгнення РФ в Україну.

"У Фінляндії є способи обмежити видачу туристичних віз громадянам Росії. Мета полягає в тому, щоб вплинути на ухвалення рішень щодо візової політики. Уряд шукає способи обмежити видачу туристичних віз росіянам. Найшвидший спосіб знизити кількість туристів, які прибувають до Фінляндії з Росії, вплинути на категорії віз і терміни їх оформлення", - повідомив міністр закордонних справ Пекка Гаавісто (Pekka Haavisto) порталу телерадіомовлення Yle після завершення засідання уряду, який обговорив це питання.

Гаавісто зазначив, що надав уряду законні способи обмеження кількості віз.

"На практиці це означає, що видача віз за сімейними обставинами та для роботи мають пріоритет над туристичними візами", - сказав міністр, зазначивши, що для анулювання виданих раніше довгострокових віз знадобилося б вагоме обґрунтування, наприклад загроза безпеці.

Він наголосив, що повна заборона на видачу віз має бути вирішена відповідно до санкційного законодавства Євросоюзу. Він зазначив, що Фінляндія порушить питання про візову практику на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС наприкінці серпня.

Міністр також повідомив, що обговорив питання про можливі візові обмеження для росіян на зустрічі з президентом Саулі Нііністьо (Sauli Niinisto).

За інформацією Yle, уряд продовжить обговорення питання про візи для росіян наступного тижня.

25 липня лідери чотирьох парламентських фракцій найбільших правлячих партій Фінляндії висловилися за заборону видачі туристичних віз, які росіяни використовують для транзиту до інших держав Євросоюзу.

 

Теги: #рф #візи #фінляндія

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