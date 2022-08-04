Раді пропонують заборонити російські джерела інформації для використання в освітніх програмах та наукових дослідженнях

Група народних депутатів із різних фракцій та груп парламенту пропонує заборонити використовувати джерела інформації Російської Федерації в освітніх програмах, науковій та науково-технічній діяльності.

Відповідний законопроєкт №7633 зареєстровано у ВР 4 липня.

Законопроєкт пропонує внести зміни до закону "Про освіту" та закріпити загальний принцип захисту освітньо-інформаційного простору України від впливу російського імперіалізму та "руского міра", згідно з яким складові освітньої програми не можуть містити посилання на джерела інформації, створені на території, державною мовою, громадянами та юридичними особами держави-агресора чи окупанта.

Водночас ініціатори законодавчої ініціативи вважають за необхідне передбачити винятки для цих положень: для освітніх програм із навчанням мовою національної меншини та які передбачають вивчення Росії за умови критичного аналізу цих джерел, а також за використання для ілюстрування та пояснення явищ, що відбуваються в РФ.

Аналогічні положення пропонується закріпити і в законі "Про наукову та науково-технічну діяльність", зазначивши тут також як виняток дисципліни, створені для вивчення мови корінного народу, національної меншини, та закріпивши положення про те, що держава сприяє виданню та розповсюдженню джерел інформації у сфері наукової та науково-технічної діяльності державною мовою.

Згідно із законопроєктом, перехідний період для впровадження таких змін становитиме п'ять років.

Серед авторів законопроєкту – Інна Совсун (фракція "Голос"), Микола Княжицький ("Європейська солідарність"), Василь Вірастюк ("Слуга народу"), Михайло Цимбалюк ("Батьківщина"), Ірина Констанкевич (група "За майбутнє").