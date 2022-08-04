Жолнович: Ми плануємо централізувати й автоматизувати процеси призначення та нарахування соціальної допомоги

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що уряд планує централізувати й автоматизувати процеси призначення та нарахування соціальної допомоги.

"Ми дуже тісно працюємо з Міністерством цифрової трансформації для розвитку Єдиного реєстру соціальної сфери. Цей реєстр дасть змогу чітко враховувати кожну допомогу, яка сьогодні не враховується", - сказала Жолнович в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Міністр зазначила, що на сьогодні соціальна допомога нараховують у громадах районні управління соцзахисту чи виплатні центри, далі відомості передаються нагору та лише виплачуються із центру.

"Так от, ми плануємо централізувати процеси встановлення, призначення, нарахування допомог, щоб це було автоматизовано, що, у свою чергу, вивільнить працівників, щоб вони могли працювати з людьми, надавати їм соціальні послуги, консультації, а не тільки сидіти й рахувати гроші. Все це дасть змогу більш чітко обліковувати ті кошти, які ми сьогодні даємо на допомоги", - заявила вона.

За словами міністра, уряд планує одну з допомог централізувати вже в листопаді поточного року, а далі додаватимуться в цю централізовану систему й інші виплати.

Щодо аудиту чинних пільг і допомоги Жолнович заявила, що його необхідно здійснювати, але з правильною комунікацією для громадян.

"Ми маємо це робити, бо ми дійшли до неймовірного рівня фрагментації допомог, що унеможливлює і нормальний підрахунок, і адміністрування, і навіть розуміння. Все, що стосується людей і їхньої соціальної допомоги, має бути дуже просте, дуже прозоре і дуже зрозуміле. І якщо виходити з такої комунікації, то я впевнена, що всі це розумітимуть", - додала вона.

Крім того, міністр наголосила, що в результаті аудиту не буде скасовано жодних системних видів допомоги.

"Я розумію, чому аудит пільг сприймається саме так, бо є недовіра до влади, начебто якщо планується якась зміна, то точно не на користь. Але ми не маємо на меті зробити комусь гірше. Мета цього процесу - в упорядкуванні", - заявила Жолнович.

Крім того, вона розповіла, що міністерство опрацьовує ще один підхід до призначення соціальної допомоги – це можливість розглядати ціле домогосподарство як сукупність людей, котрі проживають разом і мають сукупний дохід, щоб робити програму для всієї родини.

"Так зазвичай працює за кордоном, коли є одна допомога, вона більш менш універсалізована. Вона розрахована на якийсь конкретний проміжок часу, а людям за цей період надається можливість працевлаштуватися чи вирішити якусь свою проблему. Допомога не може бути безкінечною, тому що в такій підтримці тоді немає сенсу. Тому ми будемо рухатися до такого типу", - заявила вона.

Крім того, Жолнович повідомила, що Мінсоцполітики має намір розвивати соціальні послуги, оскільки вони, на її думку, є первинними для соціальної політики.

"Соціальні виплати - це не страховий платіж як пенсія, це разове вирішення складної ситуації, у якій опинилася людина, яку потрібно подолати, а не заморозити. На жаль, сьогодні велика кількість допомог заморожує ситуацію, а не вирішує. Ми хочемо цю філософію змінити. Так працює за кордоном, і багато людей, які виїхали, це бачать, розуміють і відчувають. І тому вони сюди не повернуться, особливо ті, хто має інвалідність, бо вони почуватимуться тут незахищеними без цієї додаткової підтримки. Якщо ми всі дружно не змінимо свою філософію в плані соціальної підтримки, ми не повернемо частину людей", - констатувала вона.